تحفظ قطر ومقبرة بنغازي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: قطر تتحفظ على مشروع قرار عربي يدين العدوان التركي على سوريا، واكتشاف مقبرة جماعية لإرهابيي داعش ببنغازي الليبية، وألمانيا تحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد عدوانها على سوريا، وقرقاش يطالب بخروج القوات التركية والأجنبية من سوريا.

كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: أكاديميون أتراك: عدوان أردوغان على سوريا "جريمة ضد الإنسانية"، وسعيد والقروي وجها لوجه.. انفعالات ترسم ملامح ساكن قرطاج، والصين والهند تؤكدان العمل معا ضد التطرف والإرهاب، وتركيا تعتقل مراسل "العربية" أثناء تغطية العدوان على سوريا.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: الصين عن مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة: حققنا تقدما كبيرا، و"التنسيق السعودي الإماراتي" يتابع سير العمل في المشاريع المشتركة، و634 مليار دولار إيرادات تكنولوجيا المعلومات في الصين، والإمارات.. شريك روسيا التجاري الرئيسي في الخليج، واليونيدو: شراكة مع الإمارات لصياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي.

وإلى الملاعب تجدون: مانشستر يونايتد يواجه خطر عدم لحاق بوجبا بقمة ليفربول.

وفي الفن تقرأون: فرقة "BTS " الكورية تشعل حفلا ضخما في الرياض.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا.