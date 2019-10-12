- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 12 أكتوبر 2019
معرض الصقور والصيد بالرياض
الخليج 365
شهد افتتاح معرض الصقور والصيد ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس الجمعة، مشاركة نسائية لافتة وحضور ضخم من قبل السيدات والفتيات المهتمات بالبر ورحلاته في منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة.
وعلقت البعض منهن على المعرض، مؤكدين أن أهم ما يجذبهن لحضور المعرض، احتوائه على الكثير من مستلزمات الرماية وأدوات الصيد والصقور وتجهيزات الرحلات البرية، في مكان واحد.
وأضفن أن إعلان بعض الشركات عن تنظيم رحلات صيد للسودان وعدد من الدول، يعد إنجازًا مهمًا في النسخة الثانية من المعرض، كما زاد من عنصر الجذب إليه من مختلف مناطق المملكة، إذ أتت بعضهن من حائل والجوف.
كما أشدن بتنظيم المعرض المميز في نسخته الثانية، والتنوع الضخم الذي يقدمه بأقسامه المختلفة من صقور وأدوات صيد وأسلحة للبر وأنواع متعددة من الصقور، مؤكدين وجود اختلاف وفرق شاسع بين النسخة الأولى والثانية من المعرض، فالثانية أكثر تنظيمًا وأكبر مساحة ومشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور نسائي مميز في معرض الصقور والصيد بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.