العثور على حطام طائرة الرئاسة الكونغولية المنكوبة بدون ركاب

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السبت 12 أكتوبر 2019
حطام طائرة الرئاسة الكونغولية
الخليج 365 - متابعات
عثرت سلطات الكونغو الديمقراطية على طائرة النقل التي تحطمت أمس الأول ،الخميس، بعد وقت قصير من إقلاعها من شرق الكونغو الديمقراطية .
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ركاب الطائرة وهم 4 من أفراد الطاقم و4 من العاملين في الرئاسة الكونغولية، مازالوا فى عداد المفقودين .
وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو الكونغولى تقل السائق الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، ومدير إدارة الشئون اللوجستية (الإمداد والتموين)، علاوة على بعض الجنود، حيث كانت في طريقها من جوما الى كينشاسا غير أنها اختفت من شاشات الرادار بعد ساعة واحد من الإقلاع .
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