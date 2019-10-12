الخليل استقبل سفير اسبانيا وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد

استقبل امين عام كتلة التنمية و التحرير النائب انور الخليل، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيّري وجرى عرض الوضع العام في لبنان عامةً و بشكل خاص في الجنوب، الدور الذي تقوم به دولة اسبانيا العاملة ضمن قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان.
واكد الخليل "اهمية وجود قوات الطوارىء في الجنوب نظراً للانتهاكات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي للمنطقة".
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