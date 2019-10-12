توقيف سيارة محملة بالدخان والمعسل المهرب بالقرب من مصفاة طرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس- شعبة المكافحة البرية، تمكنت من توقيف إحدى السيارات المشتبه بنقلها لمواد تبغية مهربة، على اثر توفر معلومات عن الأمر، ونصب كمين لها بالقرب من مصفاة طرابلس، وتبين فعلا انها محملة بكمية من الدخان والمعسل الأجنبي المهرب، وجرى اقتيادها مع المخالف إلى المركز لإجراء اللازم في ضوء إشارة النيابة العامة المختصة.

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