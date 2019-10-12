LBC: اللقاء بين السيد نصرالله وباسيل ساهم في تسهيل ولادة الموازنة

علمت قناة الـ"LBC" أن "اللقاء بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ساهم في تسهيل ولادة ​الموازنة​ بالتزامن مع اصلاحات طرحها تكتل "لبنان القوي".

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