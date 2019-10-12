التيار الوطني الحر أحيا ذكرى 13 تشرين في القبيات

أحيت هيئة القبيات في "​التيار الوطني الحر​"، كعادتها كل عام، ذكرى الثالث عشر من تشرين الأول، بوضع الأكاليل والصلاة على أضرحة الشهداء: جوزيف رعد ومروان عبدو وروز اللقيس، في حضور ممثل رئيس التيار الوزير جبران باسيل النائب أسعد درغام، عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور، منسق عكار فادي إسطفان، وكهنة الرعايا وأهالي الشهداء.

وتحدث في المناسبة، كل من الأب لويس سعد والأب سليم الزريبي، عن "معنى الشهادة وبذل الذات المجاني للوطن والقضية، وضرورة العمل بوحي تضحيات الشهداء".

وفي الختام أقيمت الصلاة على نية التيار، ولبنان.

