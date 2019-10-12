أحيت هيئة القبيات في "التيار الوطني الحر"، كعادتها كل عام، ذكرى الثالث عشر من تشرين الأول، بوضع الأكاليل والصلاة على أضرحة الشهداء: جوزيف رعد ومروان عبدو وروز اللقيس، في حضور ممثل رئيس التيار الوزير جبران باسيل النائب أسعد درغام، عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور، منسق عكار فادي إسطفان، وكهنة الرعايا وأهالي الشهداء.
وتحدث في المناسبة، كل من الأب لويس سعد والأب سليم الزريبي، عن "معنى الشهادة وبذل الذات المجاني للوطن والقضية، وضرورة العمل بوحي تضحيات الشهداء".
وفي الختام أقيمت الصلاة على نية التيار، ولبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني الحر أحيا ذكرى 13 تشرين في القبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.