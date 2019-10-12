رش مبيدات على النفايات في شوارع المنية

قامت مصلحة التنظيفات في بلدية ​المنية​، برش مبيدات على النفايات المتراكمة في الشوارع، لمنع انتشار الأوبئة وقتل الحشرات، حفاظا على السلامة العامة، وذلك بتوجيهات من محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا القائم بأعمال بلدية المنية.



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