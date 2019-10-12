رش مبيدات على النفايات في شوارع المنية

قامت مصلحة التنظيفات في بلدية المنية، برش مبيدات على النفايات المتراكمة في الشوارع، لمنع انتشار الأوبئة وقتل الحشرات، حفاظا على السلامة العامة، وذلك بتوجيهات من محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا القائم بأعمال بلدية المنية.
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