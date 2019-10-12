يعقوبيان: القانون الأرثوذكسي يؤدي إلى خطاب داعشي عند كل الطوائف

أكّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، خلال مشاركتها في لقاء حواري نظمه "تجمع أبناء بعلبك" تحت عنوان "الواقع المأزوم في لبنان وآفاق الحل"، "أننا ترشحنا خلال الانتخابات النيابية 66 مواطنا ومواطنة من المجتمع المدني، ضد كل أحزاب السلطة وكل الزعامات والمؤسسات الدينية وغير الدينية، ومنحنا الناس الثقة، فنجحت، كما فازت جومانة حداد التي أسقطوها "بالزعبرة"، ولكن نائبا معارضا واحدا لا يغير، لذا على كل الدوائر الانتخابية في المناطق، الاقتراع للمرشحين المستقلين الذين يشبهوننا، لأن الامتناع عن ممارسة حق الانتخاب يؤدي إلى نجاح نواب السلطة أنفسهم".

ولفتت الى "أننا نسمع الكثير عن إعداد خطط والوعود، في كل وزارة آلاف الخطط والدراسات، ولكن متى يكون التنفيذ؟. نحن نواجه سلطة تملك كل شيء، مثل أيام الإقطاع ولكن بغلاف دولة وبغلاف قانون، ولكنهم الآن نجدهم قد استغنوا حتى عن غلاف الدولة والقانون، فلا يحترمون القوانين والأنظمة والقرارات في كل المواضيع، ويتقاسمون كل شيء، ويعتمدون سياسة التخويف وإطلاق الشائعات، ولديهم آلة إعلامية مخيفة، ويمارسون الشحن الطائفي والمذهبي، وحتى الذين يستهدفون بعضهم البعض يجلسون معا في حكومة واحدة، والملفت أننا عندما نلقي خطاب معارضة في مجلس النواب، يتحدث من هم في السلطة بنفس خطابنا، الكل يخاطب شارعه ويتنصل من مسؤولية ما وصلنا إليه".

وحول إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، أوضحت يعقوبيان "أننا لا نشرع تعاطي الحشيشة، ولكننا نشرع زراعة نبتة للاستخدام الصناعي الطبي، فسهل البقاع ينتج أفضل نوع حشيشة في العالم، ويمكننا الاستفادة من الزيوت المستخرجة منها".

ورأت أن "أي قانون انتخابي يطرح سيبقى الوضع المذهبي محرك الانتخابات فيه، والقانون الأسوأ هو القانون الأرثوذكسي، الذي يؤدي إلى خطاب داعشي عند كل الطوائف، لذا قدمت قانونا معكوسا لاقتراح قانون الأرثوذكسي ينتخب بموجبه المسلم للمسيحي والمسيحي للمسلم مع اعتماد لبنان دائرة واحدة، وبذلك نستطيع تغيير خطاب شياطين السياسة الذين يخاطبون شارعهم بلغة غرائزية طائفية ومذهبية".