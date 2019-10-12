أبو شقرا: ما جرى يوم أمس كان مثل حبة "البنادول" ولا أحد يعرف إلى أين متجهين

اعتبر ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "المشكلة الاساسية التي تحصل هي سببها المصارف وهناك مصارف محترمة وهناك مصارف هي أساس المشكلة في البلد"، مشيراً إلى ان "التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يطبق ومثلما على الشركات أن تطبقه على الدولة والمصارف أن تطبقه أيضا".
وفي حديث تلفزيوني، رأى أبو شقرا أن "ما جرى يوم أمس كان مثل حبة "البنادول" ولا أحد يعرف إلى أين متجهين"، مؤكداً أن "هناك الكثير من شركات توزيع المحروقات تضررت وهناك الكثير من الناس تعرض صهاريجها للبيع وشركات أقفلت أبوبها ونحمل المسؤولية للمصارف".
وإكد "إننا لسنا هواة اضرابات بل نطلب حل المشاكل بأسرع وقت ولا يعطونا وعودا غير قادرين على تطبيقها فأصحاب المحطات يتحملون أكثر من اللزوم".
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