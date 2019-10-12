الجراح: تكلفة نقل المونديال للبنانيين مجانا العام الماضي بلغت 10 ملايين دولار بعد تدخل الرئيس الحريري مع قطر

أكّد المكتب الاعلامي لوزير الاعلام ​جمال الجراح​، في بيان، أن إحدى الصحف "أوردت خبرا في زاوية أسرار الآلهة عن تكلفة نقل المونديال إلى اللبنانيين العام الماضي، وعليه، يهم وزارة الاعلام توضيح التالي:

أولا: من أجل تأمين نقل المونديال للبنانيين العام الماضي مجانا من دون كلفة عليهم ومن دون قرصنة، كما حصل سابقا وأساء إلى سمعة لبنان، شكل مجلس الوزراء في حينه لجنة مؤلفة من وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ووزير الاتصالات جمال الجراح للتفاوض مع شركة Bein Sport والبحث في تكلفة النقل. وبعد مفاوضات مضنية وصلت التكلفة إلى 12 مليون دولار، ما استدعى تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري مع الدولة القطرية حتى تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين دولار.

ثانيا: كان الأجدى بالصحيفة توخي الدقة والعودة إلى المعنيين لاستيضاح الأمر قبل الركون إلى مرجعية غير صالحة على الاطلاق ونشر معلومات مغلوطة".