السلطات الفرنسية: تعليق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا

أعلنت كل من وزارتي الدفاع والخارجية في ​فرنسا​ في بيان مشترك عن "تعليق تصدير معدات حربية إلى ​تركيا​ يمكن استخدامها في سوريا"، معتبرةً أن "الهجوم التركي يهدد أمن أوروبا".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" ولفتت إلى أن هدف العملية هو ​القضاء​ على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها ​الولايات المتحدة​ في إطار محاربة "داعش".