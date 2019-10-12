شرطة نيويورك: مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار جنوب المنطقة

أفادت شرطة ​نيويورك​ عن "مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين"، مشيرةً إلى انه "نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج ونعمل على استجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث".

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