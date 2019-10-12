مسؤول إسرائيلي هدد بمنع استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية

هدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة كميل أبو ركن ، السلطة الفلسطينية، حال استمرارها في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، بـ"عواقب وخيمة تتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية".

ولفت إلى انه "أبلغ نظرائه بالسلطة الفلسطينية أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة" وهدد بأن "إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها".

وأكد أنه "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين"، مشيراً إلى أنه "بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".