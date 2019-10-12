جريحان بإطلاق نار في كنيسة بولاية نيو هامشاير بالولايات المتحدة

أطلق مسلح النار في كنيسة في بلدة صغيرة في ولاية نيو هامشاير شمال شرق الولايات المتحدة، متسببًا بإصابة شخصين بجروح قبل توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.
ولفتت الشرطة، في بيان، الى أن عناصرها وصلوا الى المكان خلال ثلاث دقائق و"وجدوا شخصين مصابين بالرصاص"، موضحة أن "أشخاصا داخل الكنيسة تمكنوا من السيطرة على مطلق النار".
وذكرت أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما أوقف المشتبه به رهن التحقيق"، كاشفة عن أن "التحقيقات الأولية تشير الى أن مطلق النار لم يرتكب فعلته "صدفة".
وأكد حاكم الولاية كريس سونونو الحادث قائلاً أن "مسؤولي الولاية في الموقع لاجراء تحقيق".
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