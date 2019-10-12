خارجية البحرين: نؤيد القرار السعودي بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية ​البحرين​ية عن "تأييد القرار السعودي بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأميركية والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين ​السعودية​ والولايات المتحدة"، مؤكدةً أن "هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة التي تقوم بها السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مثمنةً "التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام".

وكان قد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه إنفاذاً لتوجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين السعودية والولايات المتحدة الأمسركية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين السعودية والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشارك حكومة السعودية الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى السعودية في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.