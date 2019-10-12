وزير الخارجية التركي يعلن رفض بلاده مقترحا أميركيا للوساطة مع "قسد"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، رفض بلاده مقترحا أميركيا للوساطة مع "قوات سوريا الديمقراطية".

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