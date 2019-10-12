تعليق الدراسة في ولاية شانلي أورفة التركية بسبب قذائف وصواريخ "قسد"

أعلنت السلطات التركية عن تعليق الدراسة مؤقتا في العديد من مدارس ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، جراء استهدافها بصواريخ وقذائف تطلقها قوات سوريا الديمقراطية.
وذكرت إدارة ولاية شانلي أورفة، في بيان، أن "استمرار عملية نبع السلام، يهدف لمنع إنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية لتركيا، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة".
وطلبت توقيف الدراسة، في جميع المدارس بقضائي أقجة قلعة، وجيلان بنار، وفقط في المدارس القريبة من الحدود السورية بقضائي سروج، وبيريجيك، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الاثنين المقبل.
يذكر أن الدراسة في مدارس الأقضية نفسها، تم تعليقها لمدة يومين، خلال الفترة الماضية.
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