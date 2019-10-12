جونسون حث أردوغان على وقف العمليات العسكرية في سوريا

حث رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على وقف العمليات العسكرية في ​سوريا​، معرباً عن قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا جراء الهجوم التركي، مشيراً إلى "إننانرفض العملية العسكرية التركية في سوريا وطلبنا من أردوغان إنهاء الهجوم وبدء حوار".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" ولفتت إلى أن هدف العملية هو ​القضاء​ على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها ​الولايات المتحدة​ في إطار محاربة "داعش".