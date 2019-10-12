الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات الإسرائيلية بسبب المقاطعة الاقتصادية

رفضت الحكومة الفلسطينية تهديد إسرائيل بتحميلها "عواقب وخيمة" وتلويحها بوقف استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية، ردا على قرارها وقف استيراد المواشي من تل أبيب.
ولفتت الى أن "خطوة الحكومة الفلسطينية، تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال"، موضحة أنها "تابعت تظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس، مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظرا لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل".
وأشارت الى أنها "تابعت قبل ذلك، احتجاج إدارة مستشفى "هداسا" في القدس، على القرار الفلسطيني وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية"، مشددة على أن "الحكومة ترفض تلك التهديدات، وتعتبرها استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإنها تؤكد تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية".
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