رئيس الاكوادور يعلن حظر التجول في العاصمة كيتو

اسماء السيد - كيتو: اعلن رئيس الاكوادور لينين مورينو السبت حظر التجول في العاصمة كيتو ومحيطها وأمر بفرض رقابة عسكرية فيها، وذلك في اليوم الحادي عشر من تظاهرات عنيفة ضد اصلاحاته الاقتصادية مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وكتب مورينو على تويتر أن الاجراء "يدخل حيز التنفيذ" السبت اعتبارا من الساعة 15,00 (20,00 ت غ) و"سيسهل عمل السلطة العامة في مواجهة اعمال العنف المرفوضة".
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