شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد محروس: أردوغان "صهيونى" بعد قتله لأطفال ونساء سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب بالموقف المصرى الواضح بشأن العدوان التركى على الأراضى السورية، مشيرا إلى تأييده التام لإعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التى تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولى وأنه يجب على المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن، أن يقوم بدوره فى التصدى لهذا التطور بالغ الخطورة الذى يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.

كما أشاد "محروس"، بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية فى سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 مطالبا من الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذى يتم عقده اليوم باتخاذ قرارات حاسمة من اجل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، وفى مقدمتها اتخاذ قرار بطرد جميع سفراء الصهيونى أردوغان من الدول العربية بعد قيامه بقتل الأطفال والنساء داخل سوريا.

وقال النائب عماد محروس إن الرئيس التركى المهووس رجب طيب أردوغان أصيب بالجنون وأصبح أكثر خطرا من الصهاينة ويريد صرف أنظار العالم عن جرائمه التى يقوم بها ضد المعارضة التركية مطالبا بتقديم "أردوغان" إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب وحتى يكون عبرة لجميع الأنظمة الإرهابية، متوقعا أن نهاية الرئيس التركى المجنون اقتربت وستكون على يد أحرار تركيا.