شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان والسيد الشريف فى عزاء شقيقة الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن مراسم العزاء فى شقيقته ، مساء اليوم السبت ، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وكان فى مقدمة الحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب والسيد الشريف وكيل مجلس النواب.

وحضر العزاء كل من اللواء محمد غباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن واللواء أسامة ابو المجد عضو مجلس النواب عن الحزب وسعيد شبايك عضو مجلس النواب و وزير الانتاج الحربي والدكتور محمد نور الدين نائب رئيس حزب حماة الوطن،والمستشار محمد شرين فهمى واللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن واللواء فتح الله عبد الحميد نائب رئيس حزب حماة الوطن.

كما حضر كل من اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب واللواء حسن الشريف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس الحزب و المستشار حسام صلاح الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن واللواء عبد الهادى رشوان مساعد رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد عبد الرحيم أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب حماة الوطن،وطاهر أبوزيد عضو مجلس النواب،واللواء محمد عبد النعيم محافظ الغربية الاسبق والنائب عبد الرحمن البرعى، وعمرو الشناوى رئيس قطاع الاخبار السابق واللواء صبرى سراج عضو الهيئة العليا للحزب واللواء محى نوح لواء سابق بالصاعقة واللواء مجدى شحاته، واللواء احمد العوضي نائب السنبلاوين واللواء فاروق مجاهد امين حماة الوطن بالقاهرة ،وثروت درويش عضو الهيئة العليا للحزب وعلاء عليوة عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن والمهندس حمدى الغباشي أمين المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن.

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