المتهم بقتل زوجة أخيه بالبحيرة: "بتشتمني قدام مراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أدلى المتهم بقتل زوجة شقيقه بقرية برج رشيد بالبحيرة، اليوم السبت، باعترافاته أمام النيابة، موضحًا أنه استغل غياب شقيقه وضرب المجني عليها ببلطة حديدية في رقبتها، وألقاها من أعلى المنزل، بعد أن فارقت الحياة، لكي يوهم الجميع أنها سقطت من أعلى منزلها.

وأضاف قائلًا: "كانت دايمًا بتشتمني وتقل قيمتي قدام مراتي، لغاية ما زهقت، وقررت انتقم منها، وأقتلها بالطريقة دي".

وتمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، في كشف غموض مقتل سيدة عثر أهالي عزبة البرج بمركز رشيد، على جثتها ملقاة أمام منزلها في ظروف غامضة.

البداية كانت عندما تلقى مركز شرطة رشيد، بلاغًا بالعثور على جثة "ذوات ع." 40 سنة، من مواليد عرب المحضر بكفرالشيخ، ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة، ومضرجة في دمائها.

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بمعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة، مع تهتك في الفقرات العنقية، ووجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار.

وتشكل فريق من البحث الجنائي، للتحري حول الواقعة وكشف الجاني، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها تقيم مع أولادها داخل منزل الزوجية، وجود الزوج في عمله بإحدى المزارع في غرب النوبارية.

وتوصل الفريق إلى أن وراء الجريمة "أحمد م." شقيق زوج المجني عليها، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.