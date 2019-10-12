التعليم: 100 ألف متقدم سجلوا بياناتهم على "بوابة التوظيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن 100 ألف متقدم سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، حتى الآن.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء الماضي، فتح باب التقدم للمعلمين في مسابقة التربية والتعليم من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلم www.egmoe.org.
وأضاف "عمر" لمصراوي، أن التسجيل مفتوح بشكل مستمر على مدار العام، موضحا أن الاختيار سيكون بشكل إلكتروني.
وأوضح أن الوزارة لم تعلن عن مسابقة لتعيين المعلمين، وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة من جانب جميع المتقدمين على البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة.
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