"مقبرة أسفل السرير وإحالة المتهمين بقتل البنا للجنايات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

هاجموه بـ"مطاوي ومواد حارقة".. إحالة 4 متهمين بقتل "طالب المنوفية" للجنايات

أمر النائب بإحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.

"الإدارية العليا" تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت"

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول 48 طعنًا مقدمًا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.

وجه مشوه وجثة ممزقة داخل جوال.. ملابسات جديدة في قتيلة "رشاح الحوامدية"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل جوال ملقى برشاح في مركز الحوامدية.

التحريات الأولية أشارت إلى أن القتيلة ليست من قاطني المنطقة، وأنها قُتلت في مكان آخر وجرى نقل الجوال الذي يحوي الجثة إلى مكان العثور عليه، وتحديدًا برشاح قرية أم خنان.

‏‫الداخلية تُحصل مليار جنيه قيمة قضايا كهرباء وكسب غير مشروع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، مليار و 175 مليون جنيه قيمة كسب غير المشروع وغسيل أموال خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع.

وضمت، ضبط "65616" قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "47,282,206" جنيه.

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دفنه في مقبرة أسفل السرير.. شاب يقتل والده العجوز في بولاق

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شاب على خلفية اتهامه بقتل والده العجوز ودفنه داخل مقبرة أسمنتية أسفل السرير بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية بلاغ ورد إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بتغيب موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 سنة، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على آثار رمال قادت رجال المباحث إلى غرفة نجل المتغيب.

وزارة العدل تصدر قرارًا بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بشق الثعبان

أصدر وزير العدل، قرارًا بإنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم "مأمورية الشهر العقاري بشق الثعبان"، ويكون مقرها داخل مبنى الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان بقسم شرطة المعادي، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويشمل اختصاصها منطقة شق الثعبان.

الإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 أخرين بقضية "الهجوم على فندق الأهرامات"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وكما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

تُسبب الموت المفاجئ.. ضبط مستحضرات طبية محظور تداولها بالقاهرة

ضبطت إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة من ضبط مخزن مستحضرات طبية غير صالحة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين ومحظور تداولها ومهربة جمركياً.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة (مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بإدارة المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية وكذا الحقن المؤثرة على الصحة العامة والتي تسبب الموت المفاجئ "أفدرين" المستوردة والمهربة جمركياً داخل المخزن ملكه المشار إليه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

"رشدي" يطالب بوقف شطبه من نقابة الصيادلة أمام محكمة الأمور المستعجلة

بدأت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، نظر الاستشكال المقدم من الدكتور حاتم رشدي و10 آخرين يطالبون فيه بوقف شطب الأول من نقابة الصيادلة والآخرين من التوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام.

وقال "رشدي" في الاستشكال إن تنفيذ الحكم على النحو الحالي يتسبب في نتائج خطيرة، لما يهدد المستشكلين في مورد رزقهم الوحيد، وممارسة النشاط الذي كرسوا أموالهم من أجله، مما يتوافر في الطلب ركن الجدية والاستعجال.