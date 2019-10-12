غدًا.. افتتاح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

يفتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء غدٍ الأحد، المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 735 مترًا، لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفسًا أساسيًا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم السبت، إن تطوير الكورنيش من أولويات العمل لتحويله إلى متنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وأوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، مشيرًا إلى أنه روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150 مترًا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.

وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشغيلها في يوليو الماضي والتي امتدت بطول 290 مترًا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم بها تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.