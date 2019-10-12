منها الراتب.. كيف ردت "التعليم" على أبرز 10 أسئلة عن تعيينات المعلمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فتح إعلان وزارة التربية والتعليم عن الحاجة إلى 120 ألف معلم لسد العجز في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، باب الأمل بالنسبة لآلاف المعلمين من مختلف المحافظات، في إمكانية الحصول على فرصة للعمل بالقطاع الحكومي.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم وحقيقة وجود مسابقة جديدة للتعيينات من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، وذلك وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم.

ما هي البوابة الإلكترونية؟

تعتبر البوابة الإلكترونية مخزنًا لتسجيل كافة بيانات المدرسين المؤهلين للعمل في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

هل أعلنت الوزارة عن مسابقة تعيينات جديدة؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تعلن عن مسابقة جديدة لتعيينات المعلمين ولكن سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة لديها في التعيين.

كيف تعمل البوابة؟

تعتبر البوابة مركزًا لتسجيل البيانات الخاصة بالمعلمين ويكون دورها تسجيل البيانات وتحليلها وتصدر قرارات التكليف وفقًا لها طوال العام والأعوام القادمة، وإذا تمكن المعلم من تسجيل بياناته وقبلتها البوابة الإلكترونية خلال 10 أيام يصبح مؤهلًا للعمل بعد الانتهاء من الشهادات المهارية.

ماذا بعد ذلك؟

بعد ذلك سيتم التكليف إما الآن أو خلال العام الحالي أو الأعوام القادمة حتى 2022، وتم تصميم البوابة لتكون مؤهلة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول أو الرفض أو التعليق كما يحدث في السفارات عندما يرغب الشخص للسفر للخارج.

ماذا حال وجود خطأ؟

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سيتم مراجعه البيانات الخاصة بكل معلم جيدًا وفي حالة وجود خطأ يتم الاتصال بهذا المعلم لإطلاعه على الخطأ لتداركه ومن ثم يصبح مؤهلًا لاستكمال مراحل التسجيل، وطالما سجل بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة للمرحلة الرابعة يصبح مؤهلًا ومرشح للعمل.

متى يمكن للمسجلين بالبوابة الحصول على عمل؟

مواعيد الحصول على عمل تكون من خلال قواعد المفاضلة وفق الاحتياج، فإذا كانت إدارة تعليمية محددة بحاجة إلى سد عجز لديها في 20 مدرسًا للغة العربية سيتم اختيار هذا العدد المطلوب من البوابة الإلكترونية من بين المسجلة بياناتهم.

ماذا لو لم تكن من المختارين؟

إذا لم يكن الشخص من ضمن المختارين لوظئف تم الإعلان عنها، لا يعني ذلك أن الفرصة قد فاتتهم ولكن عند الاحتياج من جديد سيتم التواصل معهم لأن الإدارة ستحتاج أعداد أخرى ولكن ربما في خلال 6 أشهر.

هل يُعد المختارين معينين في الحكومة؟

لا يعد من وقع عليهم الاختيار في الوظائف التي يتم الإعلان عنها معيني في الحكومة، وذلك لأنه لا توجد تعيينات في الحكومة، ولكن التعيين سيكون بشكل غير مباشر مع الوزارة من خلال شركة تعمل كوسيط، تتولى عملية التعاقد مع المعلمين المختارين والوزارة، مثل شركات توريد العمالة التي تكون وسيطًا بين العمال وأصحاب الأعمال.

قيمة الراتب؟

لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن قيمة الراتب بالنسبة لمن سيقع عليهم الاختيار للتعاقد المؤقت لمدة 3 سنوات، ولكن سيكون الراتب شاملًا التأمينات ولن يقل عن الراتب السابق اعتماده في المسابقة المؤقتة السابقة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 1200 جنيه قيمة الراتب خلال المسابقة الماضية، ولكن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200، توجهت الوزارة لزيادة قيمة الراتب إلى 2200 جنيه تماشيًا مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

لماذا لم تعلن الوزارة عن قيمة الراتب؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن السبب الرئيسي في عدم الإعلان عن قيمة الراتب أنه إذا أعلنت عن مبلغ محدد لن يمكنها تعديله بعد ذلك، وهذا هو ما دفعها لعدم الإعلان وربما يتم زيادة المبلغ عن المسابقة الماضية.