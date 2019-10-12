تركيا تعتقل مراسل قناة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

اعتقلت السلطات التركية السبت مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الصحافي السوري زيدان زنكلو على خلفية تغطيته أخبار العدوان التركي على شمال سوريا، بحسب العربية.

ودانت منظمة "إعلاميون عرب ضد العنف" اعتقال زنكلو.

وقالت المنظمة إن "اعتقال السلطات التركية لمراسل قناة العربية زيدان زنكلو في شمالي سوريا أثناء تأديته مهمته في تغطية الأحداث العسكرية الجارية في المنطقة، ونقله في عربة عسكرية إلى تركيا ومصادرة تصريح عمله كإعلامي، وإلغاء إقامته في تركيا وإعطائه مهلة لمغادرة البلاد، يُعتبر اعتداء على حرية العمل الإعلامي، المصانة بموجب القوانين الدولية، كما ينتهك أبسط الأعراف في عدم التعرض للصحافيين، وحمايتهم، لتأدية عملهم في نقل الخبر للرأي العام"، بحسب العربية.

وطالبت المنظمة، في بيانها الذي تناقلته وسائل إعلام لبنانية، السلطات التركية بالعودة "عن هذا الإجراء بحق الإعلامي زنكلو، وبإلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقه، وبضمان أمنه وسلامته كي يعود إلى تأدية مهمته، وتهيب بجميع القوى المتواجدة في شمال سوريا احترام حرية العمل الإعلامي وسلامة الإعلاميين".

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وبدأت تركيا، الأربعاء، هجوماً على شمال شرق سوريا، دفع عشرات الآلاف للنزوح، وذلك بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا.

وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون سوري لديها وتبعد الأكراد عن حدودها.

وهذه ليست أول قضية احتجاز صحافي في تركيا على خلفية تغطية الهجوم، إذا اعتقلت أنقرة حوالي 21 صحافياً ممن شاركوا في التغطية، أو انتقدوا العملية العسكرية التي لاقت تنديداً دولياً أيضاً، وكذلك فتح النائب العام 78 قضية تحقيق بينها مع زعيمين كرديين في البلاد.