سرق الحلق وألقاها من السطوح.. إحالة أوراق قاتل الطفلة سندس للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بإحالة أوراق سائق "توك توك" متهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بالاشتراك مع شقيقته بمنطقة نجع العرب إلى مفتي الجمهورية.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا من "ن. م."، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع العرب، بتاريخ 3 يونيو الماضي، يفيد بغياب طفلتها "سندس أ."، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل.

وفي وقت لاحق تلقى قسم الشرطة إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفلة في منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاة على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

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وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "علاء ر." 19 سنة، سائق "توك توك"، وشقيقته "علا ر." 21 سنة، ربة منزل، مُقيمين بذات العقار الذي عثر به على جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراج الطفلة أثناء اللهو أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار سكنه، لسرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها.

وحاول المتهم الاستيلاء على القرط فقاومته الطفلة وأخذت في الصراخ، فانتابته حالة من الذعر، وخشية افتضاح أمره قام بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ووفقا للتحقيقات، ألقى المتهم المجني عليها من أعلى سطح العقار في المنور، وأبلغ شقيقته بما حدث فقامت بالتستر عليه وبيع القرط الذهبي الذي لا يزن سوى 3 جرامات واقتسام ثمنه بينهما.

أرشدت المتهمة عن القرط الذهبي لدى صاحب محل مجوهرات "حسن النية"، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم.