عمدة لندن يدعو قيادة حزب العمال إلى دعم إجراء استفتاء ثان على بريكست قبل الانتخابات

دعا عمدة لندن صادق خان اليوم السبت قيادة حزب العمال البريطاني -الذي ينتمي إليه- إلى دعم إجراء استفتاء ثان حول بريكست قبل الذهاب لانتخابات عامة.
وقال خان إن استمرار العمال في سياستهم الراهنة إزاء ملف بريكست كفيل بالإضرار بموقف الحزب انتخابيا، فضلا عن خطأ تلك السياسة من الأساس، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
بين أعضاء الحزب وسؤالهم في الحال عما إذا كان ينبغي على العُمّال دعم بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي من عدمه، واصفا الوضع الراهن لسياسات حزب العمال بـ"الهُراء"، محذرا من أن استمراره كفيل بإضاعة الانتخابات العامة المقبلة.
ودعا القيادي العمالي إلى إجراء استفتاء
"من الخطأ سياسيا ومن المضرّ انتخابيا" لحزب العمال الذهاب لانتخابات عامة وشيكة دون إخبار الناخبين بأن الحزب يدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال عمدة لندن - في حديث من مكتبه - إنه
ونفى أن يكون حديثه متعلقا بأية مخاوف على بقائه في منصبه المزمع إعادة انتخابه له بعد ستة أشهر، قائلا إنه طالما اتخذ موقفا واضحا حيال بريكست، وأنه كان دائما من أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد عمدة العاصمة أن حديث جاء انطلاقا من شعوره بالالتزام بتحذير حزب العمال من الوقوع في خطأ كبير.
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