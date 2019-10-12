القوات البحرية تنظم الملتقى السعودي للسفن الدورية

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية (الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية)، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 من شهر نوفمبر المقبل بالرياض. وكانت القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نجم الوقتStar) Time) وقعتا في وقت سابق اتفاقية تنظيم الملتقى وإطلاق التحضيرات الأولية للملتقى، بحضور رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي، ومدير عام الشركة المنظمة (نجم الوقت) شايع القحطاني. ويقدم الملتقى الذي يأتي تحت عنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) 6 محاور رئيسية، تناقش كافة الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية.



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