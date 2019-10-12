الملك وولي العهد يهنئان آبي أحمد لنيله جائزة نوبل للسلام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور آبي أحمد علي، بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يسرنا بمناسبة منحكم جائزة نوبل للسلام، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح، ولشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الشقيق التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية. وقال ولي العهد:«يسعدني بمناسبة منح دولتكم جائزة نوبل للسلام، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولتكم ولشعبكم الشقيق».

آبي أحمد في سطور

- فاز بجائزة نوبل للسلام 2019

- الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الجهة المانحة للجائزة

Advertisements

- اختير لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي

- تصدى لعدة ملفات على رأسها تهدئة الصراع الدائر مع إريتريا 2016 - 2017

- تولى وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمراني بإقليم أوروميا، ثم نائب رئيس إقليم أوروميا في نهاية 2016. 2018

انتُخب رئيسا لوزراء إثيوبيا في 2018