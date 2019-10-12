إيران تقول إنها مستعدة لمحادثات مع السعودية بوساطة أو بدونها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية سواء عبر وسيط أو بدونه.



وردا على سؤال عن تقارير أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية "لا علم لدي عن أي وساطة".



ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي قوله "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائما، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها بما في ذلك السعودية لإزالة أي سوء فهم".



وأنحت السعودية، التي تخوض ضد إيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، باللائمة على طهران في الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول وهو اتهام نفته إيران. وتقول المملكة إنها تفضل الحل السياسي على العسكري.

المصدر: رويترز

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