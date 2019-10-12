باكستان تبدي دعمها للعملية التركية الجديدة في شمال شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 أكتوبر 2019 10:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن دعم بلاده للعملية العسكرية الجديدة التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وأكدت الحكومة الباكستانية في بيان لها أن خان، أجرى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإبداء “الدعم والتضامن” بشأن العملية، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وذكر خان في المكالمة، حسب البيان، أن “باكستان تتفهم تماما مخاوف تركيا فيما يتعلق بالإرهاب والتهديدات والتحديات التي تواجهها، وخاصة أنها خسرت 40 ألف شخص جراء الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة”، قائلا إنه “يصلي من أجل نجاح جهود تركيا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والتسوية السلمية للوضع في سوريا”.

ومن المقرر أن يصل أردوغان إلى باكستان في 23 أكتوبر الجاري ضمن زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شرق الفرات تحمل تسمية “نبع السلام” ضد الوحدات الكردية المدعومة غربيا، ما استدعى إدانة عربية ودولية واسعة.

وأكدت تركيا أن دولة قطر أعربت عن دعمها للعملية.

من جهة أخرى قال بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية، إن عمران خان أكد للرئيس أردوغان، وقوف إسلام أباد إلى جانب أنقرة حتى القضاء على الممر الإرهابي الذي أريد تأسيسه على حدود تركيا الجنوبية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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وأضاف بيان رئاسة الوزراء الباكستانية، أن إسلام أباد تتفهم تمامًا المخاوف التركية، لاسيما وأن الإرهاب حصد أرواح نحو 70 ألف إنسان في المنطقة، وأن تركيا تتحمل كدولة عبء أكثر من 3 ملايين لاجئ.

وأشار البيان أن باكستان، تقف على الدوام إلى جانب تركيا، وتقدم دعمها الكامل لأنقرة في الخطوات التي اتخذتها وتتخذها على صعيد دعم الحل السلمي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.

بدوره أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تصريحات صحفية، دعم بلاده الكامل لعملية نبع السلام، واحترامه لوجهة النظر التركية حيال المنطقة.

كما انتقد قريشي بعض التصريحات الغربية المعارضة للعملية، وقال: هؤلاء القادة أيضا يفضلون التزام الصمت حيال 8 ملايين كشميري نشعر بالقلق حيال مصيرهم تحت الاحتلال الهندي.

وقال: تركيا وباكستان بلدان صديقان يدعم كل منهما الآخر في أحلك الأوقات وأصعبها. ونحن على اتصال مستمر مع الأشقاء في تركيا ونحترم رؤيتهم تجاه الأزمة في سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا وتهدف “لتطهيرها من إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم” على حد وصفه.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: أسوشيتد برس