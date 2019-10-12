كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من خلال عملية "نبع السلام"... تركيا تهدف لإرسال إرهابيين لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق، اليوم السبت، أن العمليات العسكرية، التي تشنها تركيا على سوريا هدفها مساعدة الإرهابين الموجودين هناك للخروج لإرسالهم إلى ليبيا.

وقال القايدي، إن "الهجوم التركي على سوريا هدفه الأول هو إخلاء مجموعات إرهابية موجودة هناك وهذه هي الأسباب" قائلاً :"الاجتياح التركي لسوريا من أجل إرسالهم إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني الليبي".

وطالب عضو مجلس النواب الليبي من "الجيش الوطني الليبي أن يرصد تحركات هذه الجماعات"، مشيراً إلى أن "سبق وأن تم إرسال مجموعة إرهابية من إدلب السورية إلى ليبيا، وأغلب هذه الجماعات قتلت والبعض الأخر موجد في ساحة القتال ومنهم مجموعات موجودة فى الجنوب الليبي".

هجوم تركيا على سوريا

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