كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسرائيلية تحذر بأنها ستوقف إدخال منتجات فلسطينية لأسواقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، تحذيراً إلى السلطة الفلسطينية من أنها لو لم توقف المقاطعة الاقتصادية المفروضة من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي، ستوقف إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.

وقال بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية، اليوم، "أبلغ منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن، نظرائه في السلطة الفلسطينية أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة، فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة، حيث ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها"، بحسب وكالة "سما".

وأضاف أبو ركن، بحسب البيان "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية، الذي يضر باقتصاد الطرفين، فبعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقتها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".

وكانت السلطة الفلسطينة اتخذت قرارا بأن استيراد العجول سيخضع لسلطة الحكومة الفلسطينية، ولن يتم بعد اليوم استيرادها من السوق الإسرائيلي.

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وباشرت وزارة الزراعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (18/20) بتاريخ 9 سبتمبر 2019، ودعت بصفتها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القرار جميع الجهات الرقابية إلى متابعة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، قال في أواخر شهر سبتمبر، إن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وشدد "العسيلي"، على أن "الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي ، فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني".

وأكد الوزير، على "المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات، التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا"، لافتًا إلى قرار الحكومة حول "وقف استيراد العجول من إسرائيل"، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.