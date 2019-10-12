كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: تحييد 459 مقاتلاً كردياً منذ بدأ عملية "نبع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنه منذ بدأ عملية "نبع السلام" تم تحييد 459 من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، بلغ العدد الإجمالي لإرهابي حزب "ب ي د/بي كا كا"، الذين تم تحييدهم خلال عملية نبع السلام الجارية في شرق الفرات هو 459.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وادعت تركيا، أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
هجوم تركيا على سوريا
قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.
وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.