كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: تحييد 459 مقاتلاً كردياً منذ بدأ عملية "نبع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنه منذ بدأ عملية "نبع السلام" تم تحييد 459 من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، بلغ العدد الإجمالي لإرهابي حزب "ب ي د/بي كا كا"، الذين تم تحييدهم خلال عملية نبع السلام الجارية في شرق الفرات هو 459.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا، أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

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هجوم تركيا على سوريا