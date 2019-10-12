كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير الإمارات: زيارة بوتين تهدف لتجسيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح معضد حارب مغير الخييلي، سفير الإمارات لدى روسيا، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، تأتي تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في المجالات كافة.

ونقل موقع "24" الإخباري، عن السفير قوله إن "هذه الزيارة الهامة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية، التي تربط بينهما".

وأوضح الخييلي أن "اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ساهمت بشكل كبير في تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري".

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وأشار السفير الإماراتي إلى وجود صندوق استثماري مشترك يستثمر في القطاعات الصناعية في روسيا، بالإضافة إلى وجود نمو في العلاقات التجارية وزيادة في حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

وقال الخييلي إن "اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين ساهمت بشكل كبير في زيارة أعداد السياح الروس إلى دولة الإمارات حيث بلغ عددهم وفقا لإحصاءات العام الماضي أكثر من 900 ألف سائح روسي، كما ارتفع أعداد السياح الإماراتيين إلى روسيا حيث يتوافدون على مدن روسية عدة مثل موسكو وسوتشي وسانت بطرسبرغ".

أوضح السفير الإماراتي لدى روسيا، أن "هذا التعاون تجلى في مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، والتي قضى خلالها 8 أيام على متن المحطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية ويعود اليوم إلى دولة الإمارات بعد إنجاز مهمته بنجاح، مضيفاً: "أننا جميعا سعداء بهذا الإنجاز التاريخي في القطاع الفضائي، والتي يعبر أيضا عن تطور التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات".