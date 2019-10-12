كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى و جرحى جراء سلسة غارات لتحالف دعم الشرعية باليمن على الحوثيين في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، بأن طيرانه شن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لجماعة "الحوثيين" الإرهابية في مناطق متفرقة غربي محافظة حجة، حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع للحوثيين شرق الحمراء في مديرية مستبأ، واستهدفت بثلاث غارات أخرى تجمعات للميليشيات شمال مزارع الجر، كما استهدف بغارات أخرى مواقع وتجمعات حوثية شرق مديرية حرض.

وأكد المصدر على أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب تدمير آليات قتالية.

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وتأتي هذه الخسائر إلى جانب خسائر بشرية أخرى تكبدها الحوثيون على يد الجيش الوطني اليمني في اشتباكات متواصلة منذ مساء أمس الجمعة، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة حجة.

وفي سياق متصل، لقي عشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، فيما تم أسر خمسة عناصر بينهم قيادي حوثي بارز، يوم أمس الجمعة، في أعنف هجوم يتصدى له الجيش اليمني بجميع محاور القتال في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ"المنطقة العسكرية الخامسة" في بيان، إن "ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً في بني حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية".

وأفاد البيان بأن الهجوم الحوثي استمر نحو ست ساعات متواصلة قبل أن تتقهقر الميليشيات مخلفةً قتلى وجرحى بالعشرات، مؤكداً على وقوع خمسة من عناصر الميليشيات بقبضة الجيش اليمني، بينهم قيادي حوثي بارزِ، وآخر جريحاً تم نقله إلى مشافي المملكة لتلقي العلاج، وكشف عن مصرع المدعو أبو البتول الشرفي قائد عملية الهجوم، الذي نفذته الميليشيات.