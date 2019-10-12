القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة. الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5) أبناء بئر المكسور (0-5) أبناء مجد الكروم النهضة الناصرة (0-1) أبناء كابول الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5) أبناء الرينة (1-0) أخاء إكسال الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 5) هبوعيل اللد (0-0) شباب رهط الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 3) أبناء أم الفحم (0-5) أبناء مشيرفة بياضة هبوعيل الناصرة (0-1) أخاء بئر المكسور Advertisements هبوعيل عين السهلة (2-2) بيتار عين ماهل الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 3) شباب الهواشلة (1-1) شباب اللقية الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 3) هبوعيل دير حنا (7-1) مكابي العرامشة دنون أبناء أبو سنان (1-2) هبوعيل كفر سميع الأخوة شعب (3-1) أبناء جديدة المكر الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 3) نادي كرة قدم وادي سلامة ميسغاف (0-3) أبناء كفر ياسيف أبناء شفاعمرو (4-0) أبناء شعب مكابي يافة الناصرة (2-2) مكابي بسمة طبعون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجتين الثانية والثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.