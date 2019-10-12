فرنسا تعلن رسميا تجميد جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا، السبت، أنها علقت كل مبيعات الأسلحة إلى تركيا، محذرة أنقرة من أن هجومها على شمالي سوريا يهدد الأمن الأوروبي.
وقال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع: "توقعا لإنهاء هذا الهجوم قررت فرنسا تعليق كل الخطط لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في هذا الهجوم إلى تركيا".
وأكد البيان أن "هذا القرار له أثر فوري".
وتابع أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سينسقون موقفهم الإثنين المقبل في اجتماع في لوكسمبورج.
وحذرت الدول والمنظمات الدولية، من تداعيات العدوان التركي على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.
وكشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن نزوح نحو 100 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.
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