مقتل عشرات الحوثيين في ضربات للتحالف بـ"حجة" اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في سلسلة ضربات جوية نفذتها طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن ضد تجمعات المليشيا الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني: "إن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت نحو سبع غارات على مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستباء، واستهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية حرض".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتدمير عدد من الآليات، بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية.