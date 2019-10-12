عشائر بدير الزور السورية تعلن النفير العام ضد التدخل التركي

أعلنت عدد من العشائر بمحافظة دير الزور، السبت، النفير العام ضد التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا من أجل الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيها.

وقالت العشائر التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المحافظة، في بيان، إن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمالي البلاد غير مقبولة.



وأكدت في بيانها، أن هذا الهجوم العسكري سوف يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، معلنة رفضها له.

ودعت العشائر دول العالم إلى العمل من أجل "وقف العدوان والدعوة إلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسياسية."

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وفي وقت سابق السبت، شهد ريف دير الزور الشمالي وقفة احتجاجية للعشائر ضد العملية العسكرية التركية، مؤكدين تمسكهم بوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" وبدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الهجوم التركي في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل التحرك العسكري التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.