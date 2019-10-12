المرصد السوري: غارات جوية تركية ضد مواقع كردية في ريف حلب

لفت ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ الى أن "طائرات عسكرية تركية شنت للمرة الأولى منذ سيطرتها على عفرين السورية، غارة على مناطق تحت سيطرة الأكراد في ريف حلب الشمالي".

وأكد أنه "رصد تنفيذ سلاح الجو التركي غارة على منطقة أم حوش الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في القطاع الشمالي من ريف حلب، من دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار تحليق الطائرات في سماء المنطقة".

ووفقا للمرصد، تعد هذه الضربة التركية الأولى من نوعها منذ سيطرة ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين وريفها.

وقد دعت "​قوات سوريا الديمقراطية​" في وقت سابق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.