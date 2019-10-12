شنطوب: على المجتمع الاعتراف بالمخاوف الأمنية التركية في سوريا

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب انه "على المجتمع الاعتراف بالمخاوف الأمنية التركية الناجمة عن الأزمة في سوريا"، مشدداً على أن "​تركيا​ واثقة من عدم وجود حل عسكري للصراع في سوريا"، معربا عن "دعم الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وشدد على أن "تركيا تهدف للحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "منطقة شرق الفرات تحولت خلال سنوات الأزمة السورية إلى مسرح للأنشطة الإرهابية لمنظمات إرهابية عديدة على رأسهما تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين".

ولفت شنطوب إلى أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها تركيا، تجري وفق مراعاة معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تركيا تعمل على تنفيذ تلك العمليات في إطار الالتزام بهذه المبادئ"، مشيراً إلى أن "المشاركين في مؤتمر "مكافحة الإرهاب وتعزيز الاتصال الإقليمي"، تناولوا خلال المؤتمر أهمية الوسائل الدبلوماسية البرلمانية في قضايا مكافحة الإرهاب".

وشدد شنطوب على أن "الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن عملية التحول في مناطقنا تتطلب تقييما أكثر جدية ومتعددة الجوانب لهذا التهديد"، مؤكداً "أهمية العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب"، منوهًا إلى ان "انتشار الإرهاب يلحق أضرارا مباشرة بالسلم والأمن الدوليين، كما أنه يعرض الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة والنمو للخطر".