الخارجية الليبية: نرفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا

أكدت وزارة الخارجية الليبية "رفض ​ليبيا​ خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع ​تركيا​". والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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