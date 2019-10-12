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الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد.

أما الإثنين، فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، حيث تكون "فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول"، كما تنشط الرياح أحياناً كما تنخفض نسبة الرطوبة، محذرة من خطر اندلاع الحرائق، وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء ويحتمل تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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