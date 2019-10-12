قناة "دويتشيه فيلليه" الألمانية تحتفل بافتتاح مكتبها في بيروت 

احتفلت قناة "​دوتشيه فيلليه​" الألمانية بافتتاح مكتبها في بيروت، بحضور وزيري الإعلام الحالي جمال الجراح والسابق ملحم الرياشي ومدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا. وقد شارك في الاحتفال مستشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام نافذ القواص، مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد علي قانصو، رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، رئيسة جمعية "مهارات" رولا مخايل، رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الإلكترونية ​جوزيف سمعان​، بالإضافة إلى أن عدد كبير من من رؤساء تحرير وسائل إعلامية مختلفة وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية. للإطلاع على ألبوم الصور كاملا أنقرهنا

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