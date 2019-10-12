LBC:جلسة الحكومة الاثنين ستحدد ما إذا كانت الموازنة ستتضمن ضرائب جديدة

لفتت مصادر مطلعة إلى أن "اجتماع لجنة الاصلاحات يوم أمس كان الاكثر انتاجية حيث نوقشت خلاله أكثر من 40 خطوة اصلاحية وضريبية سيتم استعراضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل وفق 3 محاور، الاول خطوات تدرج داخل الموازنة ولها علاقة بالاتفاقات والواردات، الثاني خطوات تقر بالتوازي مع الموازنة والثالث خطوات حددت لها جداول زمنية لاقرارها".

من جهتها، لفتت مصادر بعبدا إلى أنه "تم خلال الاجتماع على توحيد اوراق الكتل الاقتصادية في ورقة مشتركة وجلسة الاثنين ستشهد مراجعة لأرقام الموازنة لا سيما النفقات والواردات وعلى اساسها سيتم الاتفاق ما إذا كانت ستتضمن الموازنة ضرائب ورسوم جديدة وسيتم النقاش في الاجراءات الاصلاحية والتي لديها تاثير مباشر على الموازنة".

وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "أبز النقاط التي تم الاتفاق عليها في لجنة الاصلاحات هي اتخاذ اجراءات لتخفيف النفقات وزيادة الايرادات، تقديم تحفيزات للمواطنين لتسوية تخلفهم عن دفع الضرائب والرسوم، الحد من التهرب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي ونظام التقاعد، قانون جديد للمناقصات، نظام جديد للتقديمات الاجتماعية، دفاتر شروط وتلزيم معامل انتاج الكهرباء، الغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق، خصخصة بعض المرافق كـ"الميدل ايست"، كازينو لبنان، منشآت النفط وادارة حصر التبغ والتنباك بالاضافة إلى تسريع الانفاق الاستثماري وتحفيز القطاعات الانتاجية".